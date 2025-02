Nerdpool.it - Fire Force: annunciata la data di uscita della terza stagione dell’anime con un nuovo trailer

tornerà per la sua ultimain primavera e l’anime ha finalmente fissato unadicon untornerà sugli schermi nel corso dell’anno per dare il via all’ultimaserie. Poiché il manga originale didi Atsushi Okubo si è concluso qualche tempo fa, all’anime è rimasta solo una piccola parteserie. Ma per i fan in ansia per l’imminente finale, l’anime si prenderà almeno il tempo necessario per esplorare le battaglie finali nei prossimi episodi.La3 diha annunciato ufficialmente che uscirà il 4 aprile in Giappone, con gli episodi in streaming esclusivo su Crunchyroll. Questa sarà la prima metàfinale, mentre la seconda metà è attualmente prevista per il prossimo anno. Per celebrare la confermadidegli ultimi episodi,ha rilasciato un, infuocato