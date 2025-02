Sololaroma.it - Fiorentina-Lecce, il pronostico: squadre in emergenza, occhio all’Under

Leggi su Sololaroma.it

Dopo gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia, che hanno visto Inter ed Empoli passare il turno a discapito di Lazio e Juventus, torna finalmente protagonista la Serie A. La 27ª giornata di campionato si aprirà venerdì 28 febbraio, alle ore 21:00, con l’anticipo traall’Artemio Franchi di Firenze. I viola partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.72, mentre il pareggio e il successo dei salentini sono dati rispettivamente a 3.50 e 5.00.Come arrivano al matchLasta attraversando un momento negativo, tanto che la posizione di Raffale Palladino sulla panchina non sarebbe ben salda. I viola arrivano da una striscia di tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima per 1-0 contro l’Hellas Verona. Laè rimasta in sesta posizione, ma è a +1 da Milan e Bologna (che questa sera giocheranno il recupero nella nona giornata) e a – 7 dal quarto posto.