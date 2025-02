Europa.today.it - Finta badante killer, interdetti i farmacisti che le vendevano le benzodiazepine

Leggi su Europa.today.it

Sono accusati di spaccio di medicinali a base dii duedi Vicenza che avrebbero venduto a Paola Pettinà i farmaci con cui per almeno due anni avrebbe intossicato gli anziani di cui si occupava. La 46enne si spacciava per assistente socio sanitaria, pur non avendone il.