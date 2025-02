Ilgiorno.it - Finanza e Comune di Monza si alleano. Protocollo di intesa contro i "furbetti" del Fisco

, 27 Febbraio 2025 - Ildie il Comando Provinciale della Guardia dihanno siglato und’a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dei traffici illeciti e dell'abusivismo commerciale. L’accordo, firmato dal sindaco Paolo Pilotto, e dal Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Marinelli, si riferisce anche ai “tributi locali” (quali, a titolo d’esempio, l’imposta di soggiorno), ai traffici di valuta, all’esercizio abusivo di attività turistico/ricettive (bed and breakfast, affitti brevi), lavoro nero, vendita di merce contraffatta, così favorendo l’affermazione della legalità, il recupero dell’evasione fiscale e l’emersione del sommerso. Il “fulcro operativo” della collaborazione prevede che ildi, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, comunichi al Comando Provinciale della Guardia diinformazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riguardo ailli commerciali ed annonari, all’attività di polizia stradale, agli interventi di polizia ambientale, alle risultanze operative conseguenti alli dei cantieri edilizi e stradali, alle notifiche effettuate per conto di Istituzioni o Enti pubblici.