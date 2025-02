Quotidiano.net - Figlia uccisa, strazio e beffa: "Risarcimenti mai arrivati. Ma ci chiedono le tasse"

SASSUOLO (Modena) "Non chiedo privilegi o trattamenti di favore. Chiedo, come madre di una giovane donna brutalmente, che il mio Stato rispetti e faccia rispettare la sentenza emessa al termine dei tre gradi di giudizio". È una situazione al limite dell’assurdo quella che oggi vive la famiglia di Giulia Galiotto, brutalmentea 30 anni dal marito Marco Manzini, nel 2009 a San Michele dei Mucchietti, Sassuolo, nel modenese. I genitori della giovane, infatti, si sono visti chiedere dall’agenzia delle entrate lesul risarcimento per l’omicidio della–, se così si può definire – che ancora non hanno incassato. O meglio, con fatica, come spiega Giovanna Ferrari, mamma di Giulia, ad oggi di quel milione e duecentomila euro previsti nella sentenza ne hanno ottenuta solo una minima parte.