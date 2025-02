Ilgiorno.it - Fiamme e fucili di precisione per uccidere un pentito: così è stato fermato il commando del presunto boss

BRESCIA – Era giàil 6 febbraio. E ora è scattata la misura cautelare in carcere, per lui e altre quattro persone. Si parla di Vincenzo Sarno, 55enne napoletanodella camorra, arreieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia in cella nell’ambito dell’operazione “Break out” dell’Antimafia di Brescia. Tentato omicidio (con metodo mafioso) e detenzione illegale di armi alterate, le accuse contestate. L’inchiesta prese le mosse nel gennaio 2022 per l’incendio dell’auto posteggiata fuori casa di un ex collaboratore di giustizia, un 57enne napoletano che all’epoca viveva a Brescia, nel quartiere di Urago Mella. Un tentato omicidio sfumato solo per l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia, è convinta la procura. Il rogo eraappiccato mettendo della diavolina su uno pneumatico con lo scopo di costringere il proprietario a uscire in strada, cosa che non fece.