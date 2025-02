Festival Euromediterraneo dell’Economia a Roma martedì 4 marzo la presentazione

Leggi su Ildenaro.it

Si terrànel centro Esperienza Europa (Piazza Venezia 6C) a partire dalle ore 15 la conferenza stampa didella III edizione di Feuromed, il. Alla conferenza stampa parteciperanno: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Alessandro Barbano, direttore dell’Altra Voce-Il Quotidiano e di Feuromed; e Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo.Il, che si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università “Federico II” (Via Partenope 36, Napoli) il 13,14 e 15, sarà un momento di confronto tra ministri, presidenti di Regione, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e del Mediterraneo allargato, leader delle maggiori imprese italiane, esperti e docenti. Focus principale dell’evento sarà un modello mediterraneo per l’Intelligenza artificiale nell’anno in cui questa tecnologia entra da protagonista nella geopolitica e nelle grandi strategie di sviluppo, ma anche nei processi industriali di territorio, nei servizi pubblici e nella vita di relazione dei cittadini.