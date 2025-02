Iltempo.it - Ferrovie dello Stato, al via le informazioni sui cantieri ferroviari

Leggi su Iltempo.it

Il cantiere come opportunità. Parte una campagna informativa di Retea Italiana (Gruppo Fs) per parlare in modo chiaro e trasparente ai passeggeri che nei prossimi mesi sceglieranno il treno come mezzo per spostarsi. Un'iniziativa finalizzata non solo a informare con largo anticipo della presenza disulla rete ma anche a infondere consapevolezza dei benefici che deriveranno dagli interventi previsti sull'infrastruttura. Iprogrammati per il 2025 sono, infatti, funzionali a garantire una maggiore qualità del servizio in termini di prestazioni e puntualità. Il claim della campagna «Stiamo lavorando alla retea per una mobilità più efficiente e tecnologica» è declinato attraverso vari canali, tra cui le stazionie, i media tradizionali e il sito ufficiale del Gruppo, che include una sezione dedicata alle opere in corso.