Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Saman Abbas, al via il processo d’appello a Bologna: in Aula per la prima volta anche la madre Nazia Shaheen

È arrivata in tribunale aa testa bassa, scortata dalla polizia penitenziaria e presa d’assalto dalle telecamere,, ladi, la 18enne pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Per la sua morte, in primo grado, sono stati condannati i genitori all’ergastolo e lo zio Danish Hasnain a 14 anni. Oggi è iniziato ailin cui ladisi trova davanti ai giudici per la, dopo l’estradizione in Italia ad agosto scorso.Dentro la gabbia per i detenuti, coperta dal velo nero e con una mascherina chirurgica sul volto,ha tenuto la testa tra le mani e il capo chinoquando è arrivato inil marito Shabbarche non vedeva più dal 2021.