Velvetgossip.it - Fedez e lo staff rispondono a Fabrizio Corona: La verità sulla notizia falsa

Di recente, il rapperè tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa delle dichiarazioni fatte da, noto imprenditore e personaggio controverso, riguardo a presunti commenti fatti da luimoglie di, Chiara Ferragni. La situazione ha sollevato un polverone sui social media, portando lodia intervenire per chiarire la questione e difendere l’immagine del rapper e della sua famiglia.La polemica e le dichiarazioni diLa controversia è iniziata il 25 febbraio, quandoha pubblicato delle storie su Instagram in cui mostrava un montaggio di clip dal programma “Falsissimo”. In queste storie,sembrava insinuare chestesse commentando la diffida legale ricevuta da Chiara Ferragni, accusandola di averlo querelato.