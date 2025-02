Ilnapolista.it - Federico Ferri (direttore Sky Sport): «forte bocciatura del progetto Juventus, colpisce il silenzio della società»

Leggi su Ilnapolista.it

di Sky, durissimo sullae con la:«Anche il secondo tempo è stati pari se non peggio del primo. Abbiamo sentito Perin, abbiamo Thiago Motta, È la seconda eliminazione nel giro di una settimana (dopo quella in Champions), non abbiamo ancora sentito una voce. Questo stride rispetto a quello che abbiamo visto in altre situazioni analoghe penso ad esempio a quanto accaduto di recente al Milan o allo stesso Empoli un paio di settimane fa. Questa sera Thiago Motta si è assunto delle responsabilità ma lo ha fatto da solo. Sarebbe scorretto dire “è stato lasciato solo” ma era solo. Non so è stato lasciato ma era solo. Non sentire una voceanche dopo una partita come questa ci pone un punto di domanda».:«Non dico che lo lascino solo apposta perché si prenda lui le responsabilità o che ci sia qualcosa dietro.