FED España - 27 Marzo 2025, innovazione in prima linea a Madrid - Agenda e Ospiti

Giovedì 27diventerà il cuore pulsante dell'mediatica con FED, un evento organizzato da Dime Comunicaciones che promette di ridefinire il panorama dell'industria audiovisiva spagnola ed europea.Immaginate di varcare la soglia del prestigioso Gran Vía Venue e trovarvi immersi in un turbinio di idee, tecnologie all'avanguardia e opportunità di business. Non si tratta del solito convegno statico: FEDè stato concepito come un'esperienza dinamica dove l'intelligenza artificiale, lo streaming evoluto, la realtà aumentata e l'automazione dei processi si trasformano da concetti astratti in strumenti concreti per rivoluzionare il vostro modo di creare e distribuire contenuti.La giornata prenderà vita alle 10:00 con un momento di welcome networking, quel fermento iniziale in cui i professionisti più influenti del settore si scambiano biglietti da visita, strette di mano e, soprattutto, visioni sul futuro.