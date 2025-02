Sport.quotidiano.net - Faye a giugno sarà italiano. Ed è sempre più prezioso

L’intervista rilasciata al Carlino da Claudio Coldebella ha acceso i riflettori su diverse dinamiche molto interessanti in orbita biancorossa. Il general manager ha infatti espresso la volontà di rinnovare al più presto il contratto di capitan Vitali, quello di Smith – "con cui c’è un dialogoaperto e che in futuro vedo bene come coach" – ma nell’immediato, probabilmente, la notizia che è destinata a fare più ‘rumore’ è quella diche si appresta, a partire da, a diventaredi formazione. Questo significa che nella prossima Serie A il lungo classe 2005 potrà essere schierato dalla propria squadra di appartenenza senza la necessità di occupare uno slot da straniero. Una situazione che è quindi destinata a far aumentare ulteriormente il valore di mercato del gioiello biancorosso che diventerà l’oggetto del desiderio di quelle squadre come Virtus, ma soprattutto Olimpia Milano che hanno la possibilità di offrirgli contratti molto importanti e un palcoscenico come l’Eurolega (l’Armani sicuramente, per la Segafredo ci sono più incertezze al riguardo.