Juventusnews24.com - Faticanti Juve, i numeri certificano l’exploit del centrocampista classe 2004 in Next Gen. Il The Guardian ci aveva visto lungo: ecco perché e chi è il baby gioiello bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di Giacomo Giurato, chi è ilche da quando è approdato inè cresciuto tantissimo. Storia e caratteristicheGiacomoè undi 186cm, destro naturale, all’occorrenza può anche giocare come difensore centrale. Da quando è approdato inntusGen è cresciuto in maniera esponenziale e rappresenta un punto fermo nella squadra di Brambilla. Tra le sue caratteristiche principali la capacità di lettura delle situazioni in campo e l’abilità nel gioco aereo. La sua ampia visione di gioco gli permette di spaziare con i passaggitutto il campo e di dettare i ritmi. La qualità diè nota ai più e lo conferma il fatto che nel 2021 sia stato inserito nella lista annuale del The– uno dei principali quotidiani britannici – dei 60 migliori talenti nati neldel calcio mondiale.