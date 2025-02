Ilrestodelcarlino.it - Fano, come cambia la viabilità nella nuova sperimentazione

(Pesaro e Urbino) giovedì 27 febbraio 2025 - Dopo le prime prove durante le tre domeniche di Carnevale, lunedì 3 marzo lasperimentale sarà testata anche con il traffico aperto. Resteranno attivi il doppio senso in via della Abbazia e l'inversione del senso unico in via 4 Novembre (mare-monte), mentre viale Gramsci, viale Buozzi e viale XII Settembre saranno percorribilisempre., cosaIn particolare, il doppio senso di marcia in via della Abbazia e l'inversione del senso di marcia in via 4 Novembre (con direzione mare-monte) resteranno in vigore fino alle 19 dello stesso giorno. Questafa parte di un progetto più ampio legato al nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT), con l'obiettivo di verificare l'impatto di un nuovo assetto viario.