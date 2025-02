Ilrestodelcarlino.it - Fanno esplodere il bancomat. Tre banditi in fuga col bottino

Assalto notturno, con successo, a undi Calderara. Ieri notte alle 4 alcuni malviventi hanno preso d’assalto lo sportello automatico della filiale Bper nella centrale via Roma, che porta alla piazza Marconi dove c’è il palazzo comunale. I malviventi per far saltare la cassa continua hanno utilizzato, secondo gli investigatori che stanno indagando, un potente esplosivo con la ‘tecnica della marmotta’. Da prime informazioni i ladri sono riusciti a portare via dei soldi ma il danno economico al momento è in via di quantificazione. Ingenti i danni alla struttura deltanto che ieri la banca è rimasta chiusa al pubblico e l’area intorno alla filiale è stata delimitata da una recinzione. Poco dopo l’esplosione, sono intervenuti i carabinieri di Calderara e della compagnia di Borgo Panigale che hanno effettuato anche una ampia perlustrazione, ma che non ha dato al momento esito.