"False cessioni di calciatori con l’Ac Cesena"

Il processo per la bancarotta dell’Associazione Calcio, fallita nell’agosto 2018, si avvia verso la conclusione dopo più di due anni di udienze (la sentenza è prevista l’8 luglio). L’attenzione si sposta a Verona, dove aveva sede il Chievo, società che molti anni fa era indicata come modello di gestione oculata e poi fu trascinata nel gorgo delle plusvalenze con scambi per valori esorbitanti di giovaniche in realtà restavano dov’erano, inconsapevoli di essere stati valutati milioni di euro quando guadagnavano un migliaio di euro al mese, se andava bene. Il dissesto del Chievo ha poi portato al fallimento anche l’azienda dolciaria Paluani, che ne era proprietaria. Secondocusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Francesca Rago, le plusvalenze fittizie servivano sia alche al Chievo per gonfiare i bilanci e raggiungere i parametri necessari a continuare l’attività perché l’incasso (fittizio) contribuiva totalmente a innalzare le entrate, mentre il costo (fittizio) delquisto veniva spalmato su più anni nelle uscite.