Fabrizio Corona davanti a Fuori dal Coro ammette gli errori sul Progetto Corona Giordano tende la mano | Diamo atto che ci ha messo la faccia

Continua lo scontro trae il giornalista didalMario. Un inviato del programma di Rete 4 ha raggiunto l’ex re dei paparazzi per un servizio tv sulla sua nuova attività lavorativa “” e l’ex re dei paparazzi ha perso le staffe. Nel servizio il giornalista intervista un ragazzo a cui avevano proil guadagno di quattromila euro in 30 giorni. Inizialmente ha investito 130 euro, polverizzati quasi subito, e nel giro di pochi giorni ha perso il resto del denaro investito. Non è l’unico ad aver avuto la stessa sorte. Ilha agito sulla piattaforma FxCess, con residenza nei paradisi fiscali: non è autorizzata a svolgere attività di servizi finanziari in Europa. Paradossalmente non sarebbe autorizzata manco nel suo paese d’origine, nelle Bermuda.