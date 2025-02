Metropolitanmagazine.it - Fabio Testi sull’ultima ex Lisa: “Ha fatto pace con il fidanzato e se n’è andata”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: l’ex fidanzata èAgnelli, violinista trentenne con la quale ha avuto una relazione dal 2019 al 2022. La fine della storia arrivava per volere della donna che ritornava tra le braccia dell’ex secondo quanto raccontato dal noto attore., chi è l’ex fidanzataL’artista sarà ospite de La Volta Buona, in onda oggi dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Dopo la fine del matrimonio con Antonella Liguori sposata nel 2015, sulle pagine di Diva e Donna arrivava lo scoop, con l’attore immortalato al fianco di una giovanissima ragazza volto noto del mondo della musica. i due venivano paparazzati sulle rive del Lago di Garda doverisiede, in dolcissime effusioni.Agnelli trentenne, si è diplomata in violino presso il Conservatorio L.