Fabio Massimo Pallottini riconfermato alla presidenza di Italmercati

è statodi, la rete che riunisce i principali mercati all’ingrosso italiani. Con 22 mercati aderenti, 4.000 aziende interne e circa 30.000 addetti,genera un giro d’affari di 11 miliardi di euro, movimentando oltre 7,1 milioni di tonnellate di prodotti all’anno. Un sistema che ogni anno accoglie 9 milioni di frequentatori e gestisce l’ingresso di 7 milioni di veicoli, confermandosi un’infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento delle città italiane. “Desidero ringraziare i soci per la fiducia che mi hanno accordato con questa riconfermaguida di: è il segnale che il lavoro svolto in questi anni ha dato risultati concreti e che abbiamo saputo affermare il valore dei mercati all’ingrosso come infrastrutture strategiche per il Paese”, ha dichiaratoa margine della sua rielezione.