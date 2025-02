Lapresse.it - F1, test in Bahrain 2025: Sainz il più veloce davanti a Hamilton e Leclerc

È a sorpresa di CarlosJr. il miglior tempo dopo la sessione pomeridiana della seconda giornata didella Formula 1 in. Sul circuito di Sakhir, il neo pilota della Williams ha girato in 1’29?348 precedendo le due Ferrari di Lewis(in pista al mattino) e Charlesrispettivamente a +0.031 e +0.083. Alle spalle dei due ferraristi si piazzano le due Mercedes di George Russell a +0.430 e di un Andrea Kimi Antonelli, a +0.436, che sembra già a suo agio in pista.Day 2 ?Here’s how things stand at the end of another day of #F1ing ?#F1 pic.twitter.com/BntrAhWKfF— Formula 1 (@F1) February 27,Pernel pomeriggio anche una buona simulazione gara con tempi costanti vicini a quelli della McLaren. Sì perché le due monoposto inglesi di Lando Norris e Oscar Piastri oggi non hanno ottenuto tempi di riferimento, piazzandosi rispettivamente in 14/a e 13/a posizione a oltre 1 secondo da