F1 secondo giorno di test in Bahrain | via alle simulazioni passo gara McLaren protagonista

Inproseguono ipre-stagionali di F1. Team e piloti tornano in pista per la seconda giornata delle tre a disposizione, rimanendo in azione per un totale di otto ore. Il lavoro mattutino è stato rntato dalla pioggia, che si è abbattuta sul circuito del Sakhir durante le prime ore della giornata. Successivamente, le nuvole si sono diradate, e le squadre sono tornate a seguire i ritmi preventivati. In mattinata, è Lewis Hamilton a spuntarla. L’inglese numero 44, ieri in leggera difficoltà, ha completato una serie di giri veloci nel corso della sessione mattutina, arrivando a toccare l’1’29”379. Il pluricampione del Cavallino ha rifilato quasi quattro decimi a George Russell, che con la sua Mercedes si è fermato in seconda posizione a 0”399. Il talento delle frecce d’argento è stato il pilota che ha completato il maggior numero di giri al mattino, raggiungendo quota 71.