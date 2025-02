Oasport.it - F1, risultati e classifica Test Sakhir 2025: day2. Sainz precede le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa a, in Bahrein, la seconda giornata diufficiali della F1 in vista dell’inizio della stagione: il più veloce è stato lo spagnolo della Williams, Carlos, primo in 1:29.348, il quale ha preceduto le duedel britannico, secondo a 0.031, e del monegasco, terzo a 0.083.Seguono le due Mercedes, con il britannico George Russell, quarto a 0.430, chel’azzurro Andrea Kimi Antonelli, quinto a 0.436. Più lontane, invece, l’Aston Martin di Lance Stroll, sesto a 0.881, e la Red Bull di Liam Lawson, settimo a 0.904.Si sale oltre il secondo di ritardo con le due Alpine, con Jack Doohan ottavo a 1.020, cheil compagno di squadra Pierre Gasly, nono a 1.082. Decima piazza per Isack Hadjar, con la Racing Bulls, che completa la top ten con un distacco di 1.