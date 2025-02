Oasport.it - F1, Lewis Hamilton dopo il day2 di Sakhir: “Ancora una giornata positiva, la SF-25 mi sta piacendo molto”

Siamo ormai giunti all’ultimadei test di(Bahrein) riservati alla Formula Uno. Domani, infatti, vivremo le otto ore conclusive di lavoro in pista, conche prenderà possesso per la terza volta della SF-25. La nuova Ferrari con il pilota più vincente di sempre. Un binomio che potrebbe davvero scrivere pagine di storia importanti.Per il momento come stanno procedendo i lavori per il “Re nero”? Al termine della sua mattinata di lavoro l’ex pilota di McLaren e Mercedes ha analizzato quanto fatto in pista: “Sono state giornate due positive. Il meteo ci ha ostacolato oggi e non siamo riusciti a fare tutti i giri desiderati ma abbiamo fatto quasi tutto. Stiamo lavorando per esplorare e io sto cercando di ambientarmi. Sono qui solo da un mese e non si può fare tanto.