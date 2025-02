Oasport.it - F1, Lando Norris: “La macchina parte dall’ottima base di quella del 2024. Ci sarà grande equilibrio”

Leggi su Oasport.it

chiude con spunti decisamente positivi la seconda e penultima giornata dei Test di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno. Anche se non ha fissato il miglior crono della sessione il pilota del team McLaren ha macinato chilometri importanti, impressionando letteralmente sul fronte del passo gara, nel quale la sua vettura color papaya ha tenuto un ritmo eccezionale.Al netto di tutto questo il tempo migliore porta la firma di Carlos Sainz (Williams) in 1:29.348 con 31 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton (Ferrari) e 83 sul suo compagno di team Charles Leclerc. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 430 millesimi, quinta per il suo nuovo vicino di box Andrea Kimi Antonelli a 436, mentre è sesto Lance Stroll (Aston Martin) a 881. Settimo tempo per Liam Lawson (Red Bull) a 904 millesimi, ottavo per Jack Doohan (Alpine) a 1.