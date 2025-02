Sportnews.eu - F1, Hamilton al settimo cielo: “Guidare la Ferrari è incredibile”

Il pilota dellaLewisha chiuso il primo giorno di test in Bahrain al 13esimo posto: le dichiarazioni di Sir Lewis dopo la sessione.Nella giornata di ieri, le varie Scuderie di Formula 1 sono tornate in pista per il primo giorno di test invernali, effettuati sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Le sessioni pre campionato rappresentano un’occasione importante per i piloti che possono confrontarsi con le nuove monoposto, ma anche per i tifosi.Lewis, il pilota entusiasta dilaGli appassionati di Formula 1 possono, difatti, vedere in pista i propri beniamini e farsi un’idea sul possibile andamento della stagione. I riflettori erano tutti puntati su Lewis, approdato incon l’obiettivo di conquistare l’ottavo titolo iridato della sua carriera, dopo quelli conquistati in McLaren e Mercedes.