Sportnews.eu - F1, adesso è ufficiale la nuova regola: obbligatorie due soste a Montecarlo

Leggi su Sportnews.eu

La Fia ha ufficializzato la decisione di introdurre una doppia sosta obbligatoria durante il Gran Premio di Monaco: il comunicato della Federazione. Oggi è andata in scena la seconda sessione di test pre campionato di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. La stagione si aprirà ufficialmente tra due settimane, durante il weekend tra il 14 e il 16 marzo quando è in programma il Gran Premio d’Australia.Fia, dueper il Gp di Monaco (Foto da Instagram – scuderiaferrari) – Sportnews.euIntanto, il World Motor Sport Council, l’organo della Fia che si esprime in merito aimenti di gara, ha approvato una proposta che riguarda il prossimo Gran Premio di Monaco che si disputerà domenica 25 maggio. La decisione impone duesul circuito cittadino di Monte Carlo così da evitare quanto accaduto lo scorso anno quando i piloti cambiarono le gomme durante la bandiera rossa, senza poi effettuare altri pit-stop.