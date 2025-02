Juventusnews24.com - Ezio Greggio perde le speranze: «Mi è passata pure la voglia di inc..zarmi! Noi tifosi attaccati alla maglia, in campo molto meno!»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, conduttore e tifoso della Juve, ha commentato così l’uscita dei bianconeri dCoppa Italia contro l’Empoliha voluto commentare così l’eliminazione della Juve dCoppa Italia contro l’Empoli. Cosa ha scritto sul suo profilo X.A proposito della @juventusfc avevo scritto un messaggio lunghissimo per esternare la mia delusione su società, su alcuni giocatori e sull’allenatore. L’ho cancellato. Mi èladi inc.. Anche dopo stasera però io e milioni dicontinuiamo a essere.—(@) February 26, 2025PAROLE – «A proposito della Juventus, avevo scritto un messaggio lunghissimo per esternare la mia delusione su società, su alcuni giocatori e sull’allenatore. L’ho cancellato. Mi èladi inc.