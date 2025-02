Lettera43.it - Exor vende il 4 per cento delle sue azioni di Ferrari

, la holding di investimento della famiglia Agnelli-Elkann, ha annunciato la vendita del 4 persueordinarie dicon un’operazione di accelerated bookbuild, destinata agli investitori istituzionali. La cessione riguarda circa 7 milioni di, per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro.I dettagli della venditadiNonostante la riduzione della partecipazione,resterà il principalesta di, con circa il 20 perdei diritti economici e il 30 perdei diritti di voto. La società ha confermato il proprio impegno a lungo termine nella casa automobilistica di Maranello, ribadendo che la vendita non comporterà cambiamenti nella governance aziendale. Partein vendita sarà acquistata dalla stessa, fino a un massimo del 10 perdel totale ceduto, per una spesa di 300 milioni di euro.