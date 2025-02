Ilrestodelcarlino.it - Ex galoppatoio e giardino, i tempi si allungano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quanto ancora resta da attendere perché comune e demanio sbrighino la pratica dell’exe del‘Nuttate de lune’? Il civico 124 di Viale de Gasperi ha già scritto due volte all’Agenzia per sollecitare gli uffici a trovare una quadra su entrambi i fronti. Finora però entrambe le questioni non hanno conosciuto sviluppi significativi, e questo significa che lestiche quasi certamente si allungheranno. Va ricordato in tal senso che il comune è interessato a prendere in concessione ila nord del lungomare per realizzarvi un percorso culturale. È altrettanto vero che all’ente rivierasco farebbe comodo una superficie come quella dell’exed è per questo che il vertice municipale vorrebbe avviare l’iter per l’acquisto del lotto. Dall’incontro di novembre, però, è già passato molto tempo, e a questo punto risulterà difficile concludere l’accordo di acquisto entro la fine dell’anno.