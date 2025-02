Eventi mostre e francobolli | via alle celebrazioni per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo

Leggi su Corrieretoscano.it

CAPRESE– Partita la macchina delleper i 550di. Prenderanno il via il 6 marzo,versario delladel maestro.“Da aretino e uomo delle istituzioni è con profonda emozione che annuncio l’avvio di questo evento, occasione unica per rendere omaggio a uno dei più grandi geni dell’arte e della cultura mondiale, nato nel cuore della nostra amata Toscana, ma anche per promuovere il patrimonio culturale della Valtiberina e dell’intera provincia di Arezzo”. Così Marco Casucci, vicepresidente del consiglio regionale, ricordando che leprenderanno il via al Museo Casa Natale diBuonarroti, con l’emissione di un francobollo commemorativo e l’annullo filatelico speciale.“La Valtiberina, terra di confine e di incontro tra civiltà umbre ed etrusche, ha dato i natali a illustri figure come Piero della Francesca e, appunto,Buonarroti – ha continuato il vicepresidente – Questa vallata è un crocevia di storia, arte e cultura, dove le influenze di diverse epoche si fondono armoniosamente, testimoniando la ricchezza del nostro patrimonio.