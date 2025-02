Ilrestodelcarlino.it - Eva Robin’s guida ’Le serve’

Appuntamento imperdibile domani alle 21 al Dolcini di Mercato Saraceno. Le serve, testo ispirato a un morboso fatto di cronaca che scosse l’opinione pubblica francese degli anni Trenta del secolo scorso, è qui diretto da Veronica Cruciani, autrice anche dell’adattamento e tradotto da Monica Capuani. D’eccezione e tutto al femminile anche il cast: il ruolo di Madame è affidato a Eva, icona pop del transgender dall’originale percorso teatrale (ha recitato, fra gli altri, Cocteau e Beckett ed è stata candidata all’Ubu per Tutto su mia madre) ed ad interpretare “le bonnes”, due attrici cresciute alla Scuola dello Stabile di Torino: Noemi Apuzzo - già diretta da Malosti, Dante e Latella - e Matilde Vigna, Premio Ubu come Migliore attrice Under 35 e finalista 2022 per il Miglior nuovo testo italiano.