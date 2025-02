Liberoquotidiano.it - Eurovision 2025, clamoroso: chi è l'italiano che può travolgere e battere Lucio Corsi...

La vita fa giri strani e poi alla fine i conti tornano sempre, dice saggiamente qualcuno. Vale lo stesso per l'amore e per la musica. Volevamo tanto che il tormentone patriottico Tutta l'Italia di Gabry Ponte, lanciato a Sanremo, partecipasse all'Eurofestival con la bandiera tricolore (al posto di Olly che ha rinunciato all'invito) anche per suonarle all'estone che ci prende in giro con Espresso Macchiato, che in qualche modo siamo stati accontentati. In qualche modo: il pezzo ora ha una concreta possibilità di entrare nella lista degli ammessi all'Eurofestival, e questa possibilità è che vinca il Festival di San Marino. Sì. Tutta l'Italia a San Marino, che come sappiamo bene non è Italia, ma è una Nazione a parte. Un po' come quando Elisabetta Canalis, sarda, fece lo spot “La mia Liguria” in occasione di Sanremo.