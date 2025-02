Europei indoor di atletica 2025 | gli azzurri toscani in Olanda

Leggi su Corrieretoscano.it

di: gliinIl direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionatidi Apeldoorn () in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo. Sono 39 gliselezionati, di cui 20 uomini e 19 donne.In Nazionale iAndy Diaz, livornese, bronzo olimpico a Parigi. Leonardo Fabbri, di Bagno a Ripoli, Larissa Iapichino, Borgo San Lorenzo, il campione europeoin carica Samuele Ceccarelli, un grande ritorno per il velocista di Massa. Con il debutto azzurro di Idea Pieroni, Virtus Lucchese.Convocata la velocista Arianna De Masi, emiliana, come Diaz conLibertas Unicusano Livorno.In squadra i due saltatori che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: Mattia Furlani nel lungo, autore dell’attuale migliore prestazione mondialedi 8,37, e Andy Diaz nel triplo, quest’anno accreditato di 17,31.