Europei di Scherma Under 20, tripletta nel fioretto con l’oro scintillante di Molinari

Antalya, 27 febbraio 2025 – Un’Italia scatenata conquista sei medaglie ad Antalya nella quinta giornata dei CampionatiCadetti e Giovani 2025, quella che segnava l’inizio del programma dedicato alla categoria20. Matildeè campionessa d’Europa difemminile, in una gara dominata dalle azzurrine, con la medaglia d’argento di Letizia Gabola e il bronzo di Ludovica Franzoni. E non finisce qui, perché arrivano anche altri tre terzi posti griffati da Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci nella sciabola femminile e da Marco Francesco Locatelli nella spada maschile.Bottino complessivo d’un giovedì ricchissimo, dunque: un oro, un argento e quattro bronzi, tanto per cominciare alla grande la seconda parte della kermesse continentale, quella dedicata ai Giovani, dopo il trionfo del Medagliere dei Cadetti.