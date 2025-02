It.insideover.com - Europa: spendere di più per la Difesa oggi vuol dire spendere di più per le armi Usa

Gli Stati Uniti vogliono che gli alleati europei acquistino grandi quantità diper l’Ucraina e per la propria. Per quanto riguarda la spesa militare, Donald Trump ha informato gli europei che la cifra giusta da destinare del loro PIL è il 5%, ovvero 915 miliardi di euro all’anno – rispetto agli attuali 345 miliardi dei Paesi UE. Il segretario dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, si è detto d’accordo, spiegando che il contesto geopolitico impone una mentalità bellica. È l’occasione per un nuovo piano industriale europeo che permetta di cogliere nel continetne due piccioni con una fava, ossia il rilancio dell’occupazione e una maggiore deterrenza verso Mosca?Questo cambiamento, oltre che traumatico, non è così semplice. La Casa Bianca ha messo in chiaro fin da subito che leda comprare già ci sono, e le produce l’America: gli F-16, i carri Bradley e i missili ATACMS, tanto per