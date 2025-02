Sport.quotidiano.net - Eurolega, si fa sul serio. Olimpia al bivio Monaco

Torna sul parquet l’Milano a una decina di giorni dalla delusione della finale di Coppa Italia. Lo fa con una gara disubito densa di significato, contro un’avversaria tra le più forti e un calendario che dice che in casa l’Armani non può sbagliare. Così i biancorossi si avvicinano alla sfida di questa sera contro ildell’ex James, trovando per la prima volta di fronte in panchina Vassilis Spanoulis (all’andata c’era ancora Sasa Obradovic) e all’esordio anche il tedesco, rientrato dopo 8 anni di NBA, Daniel Theis. Sarà durissima per l’, ma la squadra sa quanto sia importante ripartire con il piede giusto alla vigilia del rush finale, visto che poi anche giovedì prossimo ci sarà la sfida in casa contro il Fenerbahce e a seguire tre trasferte di fila con Stella Rossa, Paris e Real Madrid.