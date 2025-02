Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus ospita la capolista Olimpyacos: dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 27 febbraio 2025 - Finalmente si torna in campo. A dieci giorni dalla sfida di Coppa Italia con l’A7 Armani Milano, latorna domani sera in campo alle 20 alla Segafredo Arena per affrontare, nella 27esima giornata di, laPireo. Senza ambizioni europee, ma con l’intento di onorare fino all’ultimo la massima competizione europea per club, la formazione di Dusko Ivanovici greci. Per l’occasione la formazione del tecnico montenegrino torna ad avere a disposizione Ante Zizic, mentre rimane indisponibile Will Clyburn. “Affrontiamo l’Olympiacos dopo la pausa, durante la quale abbiamo lavorato molto bene con gli 8 giocatori rimasti a Bologna, vedremo anche come risponderanno gli altri rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali - conferma coach Ivanovic - In ogni caso per vincere questa partita sarà necessario lottare e combattere”.