Milanotoday.it - Euroleague, vittoria pesante per l'Olimpia Milano: battuto in volata l'AS Monaco

Leggi su Milanotoday.it

L’EA7 Emporio Armanivince per 86-80 contro l’ASnel Round 27 di Turkish Airlines2024/25, salendo ad un record di 15-12 in classifica e restando in piena corsa per la post-season. Il top scorer dell'è stato Mirotic con 22 punti e 4 rimbalzi, seguito dai 19 punti.