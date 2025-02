Metropolitanmagazine.it - Esxence 2025, alla scoperta delle novità con Metropolitan Magazine

– Si tratta di uno degli eventi più attesi nel panorama mondialefragranze di nicchia, un appuntamento imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi del settore. Nato nel 2009, ogni anno i padiglioni della fiera ospitano brand storici e emergenti, produttori, artigiani, esperti del settore e appassionati di fragranze. L’evento offre una piattaforma esclusiva per la presentazione di nuove collezioni olfattive, ma anche per ladi concetti innovativi e di ispirazioni provenienti dalle più svariate culture e tradizioni.I visitatori possono esplorare le fragranze in un’atmosfera che privilegia l’incontro con i creatorifragranze, gli artigiani del settore e gli esperti, in un ambiente che stimola la condivisione di idee. La fiera, infatti, è anche un’occasione di aggiornamento e formazione, grazie ai numerosi workshop, masterclass e conferenze che arricchiscono il programma dell’evento.