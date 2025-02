Metropolitanmagazine.it - Esxence 2025, alcune novità della profumeria artistica presentate in fiera

– LABORATORIO OLFATTIVO – Underground Vibes – Parfum IntensePer questa nuova fragranza, Laboratorio Olfattivo inaugura una nuova collaborazione con un maestro profumiere conosciuto per la sua firma olfattiva molto originale, Antoine Lie. Questo profumo è un’ode alla creatività, una fragranza in grado di stupire. Underground Vibes ci porta in luoghi poco esplorati per farci fare un viaggio olfattivo indimenticabile.“L’ispirazione di questo profumo è stata rappresentare l’odore dei rave, dei party underground di molte città. L’atmosfera elettrica e allucinante dei ritrovi segreti, di luoghi post-industriali e dei parcheggi sotterranei. Ho voluto rappresentare, sotto forma di profumo, gli odori evocatori dei prodotti legati ai paradisi artificiali che circolano in questi luoghi.