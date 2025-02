Ilrestodelcarlino.it - Esplosione in casa per una fuga di gas: grave una donna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Severino (Macerata), 27 febbraio 2025 – Unaè stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona, dopo un’avvenuta nella sua abitazione. E’ successo attorno alle 17 di oggi a San Severino. Stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, lo scoppio è stato probabilmente causato da unadi gas. La squadra dei pompieri di Tolentino ha provveduto a spegnere l'incendio e ha messo in sicurezza la struttura che al momento non è fruibile. Al momento dello scoppio, all'interno dell’abitazione si trovava unache ha riportato ustioni e ferite: è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Torrette. Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco e i carabinieri.