Esonero Thiago Motta la figuraccia in Coppa fatale | c’è già il nome del sostituto

"Provo vergogna, abbiamo toccato il fondo" e "Non posso salvare nessuno". Un Thiago Motta più iracondo che mai si è scagliato in modo pesante nei confronti della squadra nel post gara di Juventus-Empoli. La gara che forse più di tutte ha certificato quello che può essere senz'ombra di dubbio il suo fallimento, di proporzioni gigantesche. L'eliminazione nei quarti di Coppa Italia per mano dell'Empoli, squadra in lotta per non retrocedere e soprattutto arrivata a Torino con molte assenze ed in versione rimaneggiata, è una vera e propria onta. Nel maggio scorso la vittoria contro l'Atalanta in finale regalava ai bianconeri l'ultimo trofeo messo in bacheca, in panchina c'era ancora Max Allegri esonerato poi pochi giorni dopo.