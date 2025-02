Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, Giuntoli si espone sul futuro dell’allenatore della Juve: la società ha preso questa decisione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sisul: ecco le parole del ds bianconeroIl Managing Director Footballntus, Crisitano, ha parlato a Sky Sport dopo la cocente eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia. Ecco cosa ha detto suldiche non è in discussione dopo questi risultati negativi.– «Siamo convinti che il progetto è importante, sta dando valore facendo giocare tanti giovani.non è in discussione»LE PAROLE DI CRISTIANOA SKYLeggi suntusnews24.com