ESCLUSIVA IN – Pellissier | Napoli-Inter? Mi aspetto gara entusiasmante Arnautovic di valore!

Sergio, ex calciatore e ora dirigente sportivo italiano, ha concesso un’vista-News. Il prossimo scontro diretto tra, le sue sensazioni in vista della sfida e il rendimento di Markosono stati i temi trattati., come arriva l’allo scontro diretto di sabato contro il? Penso che sarà una partita complicata per entrambe le squadre. Si tratta di una sfida, fondamentale per il campionato, a cui l’arriva con due successi rilevanti. Di nuovo prima in classifica, la squadra nerazzurra ha dimostrato che riesce a fare risultati anche con squadre importanti. Ilvi arriva dopo una sconfitta (contro il Como per 1-2, ndr.), che gli è costata il primo posto, a testimonianza di come per vincere sia necessario fare qualcosa in più.