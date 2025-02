Thesocialpost.it - Esce di casa per andare a lavoro e muore così: lascia due figli, una famiglia distrutta

Leggi su Thesocialpost.it

Brahim Ettoumani, 54 anni, viveva da oltre 30 anni nel Mantovano, a Canneto sull’Oglio. Qui aveva creato la sua, con due, un ragazzo di 12 anni e una ragazza di 18, e la moglie con cui era sposato da quasi vent’anni. È tragicamente deceduto all’alba di mercoledì, mentre si stava recando al. Titolare di una piccola impresa edile, stava percorrendo la Strada provinciale 24, a bordo del suo furgone Renault Traffic, in direzione di Fiesse, dopo averto Asola. Il tragico incidente è avvenuto nei pressi della frazione di Cadimarco.L’incidenteIntorno alle 6 del mattino, ancora prima dell’alba, Ettoumani ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un colpo di sonno, finendo nella corsia opposta. Proprio in quel momento stava transitando un Tir, guidato da un uomo di 51 anni, originario di Pian Camuno in Valcamonica.