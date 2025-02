Tvplay.it - “Ero un prigioniero!”: Napoli, frecciata pesantissima a De Laurentiis

Leggi su Tvplay.it

Unanemmeno troppo velata al presidente delAurelio De: l’intervista in queste ore. L’attacco al patron azzurro è arrivato proprio da un ex azzurro. Con l’arrivo di Antonio Conte, ilsi è scrollato di dosso il peso di una stagione turbolenta come quella vissuta lo scorso anno. Cambiati tre allenatori, approccio spesso deludente da parte della squadra ed un malessere generale che si è percepito già nei primi mesi.Aurelio De, presidente del, perplesso a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itMolti ricorderanno delle brutte risposte di Osimhen e Kvara all’indirizzo di Rudi Garcia, allenatore che per primo nella scorsa stagione ha pagato lo scotto della responsabilità all’interno di un percorso che poi, si vedrà, non ha trovato grandi benefici con gli arrivi prima di Walter Mazzarri e poi di Francesco Calzona.