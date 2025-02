Oasport.it - Equitazione: le Cannes Stars vincono a Doha la prima tappa della Global Champions League 2025

Lasi è ufficialmente aperta a, dove si è disputata lamanifestazione planetaria a squadre di salto ostacoli.A imporsi sono le state le, miglior formazione del 2024, che con la line up formata da Sophie Inners (cavallo Iron Dames My Prins) e Janne Friederike Meyer-Zimmermann (cavalli Iron Dames Dubai Du Cedre e Iron Dames High Level) hanno trovato un crono complessivo di 157.50 con una sola penalità totale legata al tempo di percorrenza di Meyer-Zimmermann nel secondo round.Alle loro spalle, rispettivamente in seconda e terza piazza, si sono sistemati i Prague Lions (153.76 ma con 4 penalità) e le Monaco Comets (154.09 anche loro con 4 penalità).Non buone notizie arrivano dalle squadre con cavalieri italiani: hanno infatti chiuso al 12esimo posto i Riesenbeck International di Emanuele Camilli (l’azzurro falloso con 12 penalità sulle 16 complessive) e al 14esimo posto i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano (8 le penalità totali del cavaliere di origini lucane).