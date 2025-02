Quotidiano.net - Enrico Ruggeri: “La Caverna di Platone è un viaggio tra musica e riflessione”

Leggi su Quotidiano.net

Al contrario di quegli eroi del cinema muto spazzati via dal futuro a cui dedica l’introduzione del suo ultimo album “Ladi”,continua non sentirsi una “stella incenerita dal tempo”, ma un angolo acuto del pop italiano, come conferma nello studio di “Soundcheck”, il format disponibile pure sul web e sui social del nostro giornale, nell’attesa di tornare sulla strada col tour al via il primo aprile dai Magazzini Generali di Milano. Perché “Ladi”? “È una canzone d'amore, o, meglio, sulle illusioni dell'amore. Una delle ultime che ho composto. L'album avrebbe dovuto intitolarsi ‘Arrivederci addio’ ma per fortuna ho cambiato idea perché si sarebbe prestato a domande del tipo: allora smetti? non fai più dischi? ti prepari a quattro anni di tour d’addio? eccetera, eccetera.