Eni | utile 2024 a 52 miliardi di euro e JV con Petronas per gas

Eni: utile 2024 a 5,2 miliardi di euro e JV con Petronas per gas

Eni ha chiuso l’eserciziocon risultati in linea con la guidance e conferma la capacità di crescita e creazione di valore impressa dal suo portafoglio attività e dal modello satellitare, che ha concretizzato oltre 21di valore d’impresa nel corso dell’anno. E’ quanto emerso dalla relazione sul bilancio, che chiude con unnetto rettificato di 5,2di.“Nel, crescita e creazione di valore hanno raggiunto un livello di eccellenza, supportati dalla nostra struttura finanziaria e dalla disciplina nei costi”, ha spiegato l’Amministratore delegato Claudio Descalzi, aggiungendo “continuiamo a estrarre valore dal nostro portafoglio di risorse”, con il settore oil che continua a crescere in termini di risorse ed a livello geografico e la chimica che ha avviato un processo di ristrutturazione e trasformazione, mentre Plenitude ed Enilive hanno raggiunto i loro obiettivi annuali in termini di EBITDA, nonostante il contesto di mercato sfidante.